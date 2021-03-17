Kırıkkale'de, çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, binanın çatı katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yahşihan Erenler Mahallesi'nde vatandaşlar, 15 katlı apartmanın çatı katında kedinin mahsur kaldığını fark ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen kedi tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN