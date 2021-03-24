Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama
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Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama

24.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde bağ evinden çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde bağ evinden çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, geçmiş yıllardaki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasını yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın çalışması sonucu, 2019 yılında ilçeye bağlı Büyükceceli köyündeki bağ evinden çapa makinesi çaldığı belirlenen S.B. (23) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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