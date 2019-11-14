Kırıkkale'de cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

14.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:39

Kırıkkale'de kontrolden çıkan cam yüklü tır ağaçları kırıp karşı şeride geçerek devrildi. Yola saçılan camlar tuzla buz olurken, kazada yaralanan sürücüde hastaneye kaldırıldı.



Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (65) idaresindeki 52 K 5792 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek ağaçları kırıp karşı şeride geçti. Yolun ortasına devrilen tırın dorsesindeki camlar yola saçılarak tuzla buz oldu. Tır sürücüsü Süleyman K. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç trafiğinin akışını alternatif yoldan sağladı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA