Kırıkkale'de çalışmak için iş yerine giden temaslı kişi yurda yerleştirildi
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Kırıkkale'de çalışmak için iş yerine giden temaslı kişi yurda yerleştirildi

Kırıkkale'de çalışmak için iş yerine giden temaslı kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ağabeyi ile temaslı olduğu halde çalışmak için iş yerine giden kişiye, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ağabeyi ile temaslı olduğu halde çalışmak için iş yerine giden kişiye, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, karantinada bulunduğu Kaletepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak iş yerine giden M.D, bir süre sonra ikametine geri döndü.

İhbar üzerine eve giden polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle M.D'yi yurda götürmek istedi.

Bir süre ekiplere direnen M.D, ikna edilmesinin ardından 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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