Kırıkkale'de çalıntı 26 motosiklete el konuldu
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Kırıkkale'de çalıntı 26 motosiklete el konuldu

Kırıkkale'de çalıntı 26 motosiklete el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 26 motosiklete el konularak yediemin parkına teslim edildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 26 motosiklete el konularak yediemin parkına teslim edildi.

Kütahya'da meydana gelen otoparktan motosikletlerin çalınması olayıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Bu neticede ekipler yaptıkları çalışmalarda çalınan 26 motosikletin Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon kapsamında el konulan çalıntı motosikletler Kırıkkale merkezde bulunan yediemin parkına teslim edildi.

Öte yandan hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. isimli şahıs yakalandı. Söz konusu şahıs işlemlerinin ardından Keskin Cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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