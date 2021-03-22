Kırıkkale'de çaldıkları eşyayı satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de çaldıkları eşyayı satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:52
Kırıkkale'de çaldıkları eşyayı satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bağ evlerinden çaldıkları bakır eşya ve tarım aletlerini satmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bağ evlerinden çaldıkları bakır eşya ve tarım aletlerini satmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükceceli köyündeki bağ evinden bakır eşya ile tarım aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelilerinin kısa süre önce köye gelen ve hurdacı olduklarını söyleyen M.A. (25) ve C.E. (24) olduğunu tespit eden ekipler, çaldıkları eşyayı Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi yakınlarındaki ikinci el eşyanın satıldığı iş yerine satmaya çalışan zanlıları yakaladı.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan M.A. ve C.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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