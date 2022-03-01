Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Etiler Mahallesi'nde yaşayan Y.P, 112 Acil Çağrı Merkezine, kangal cinsi köpeğinin evinin önünden çalındığını bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin 56 yaşındaki H.M, olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan H.M'nin, jandarmadaki ifadesinde, köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Kangal cinsi köpek, jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

112 Acil Çağrı, Kırıkkale, Jandarma, Etiler, Güncel, Haberler

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