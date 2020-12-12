Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı

12.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:04
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Kırıkkale'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinde sokaktaki vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimlerin süreceği, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.


Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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