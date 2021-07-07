Kırıkkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe imkanı
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Kırıkkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe imkanı

Kırıkkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe imkanı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamındaki destek başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamındaki destek başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yetiştiricilere yüzde 50 oranında hibe imkanı sunulduğunu belirtti.

Bakanlığın proje ile 81 ilde hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yatırımlarını desteklemek üzere hibe imkanı sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Yeni tesis kurulumu ya da mevcut işletmelerin modernizasyonu, çadır hayvan barınağı yapımı ve makine ekipman alımları konularında destek veriliyor. Proje başvurularının 1 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Projenin detayları ve başvuru işlemleri için tüm yetiştiricilerimizi il müdürlüğümüze davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe imkanı - Haberler
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