Kırıkkale'de bu yıl 2 bin 500 keklik doğaya salındı

Neslihan Akdemir: "Doğadan aldığımızı geri veriyoruz"



KIRIKKALE - Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Neslihan Akdemir, son bırakılan 500 keklik ile birlikte bu sene Kırıkkale'de toplam 2 bin 500 kekliği doğaya saldıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kendi tesislerinde üretimi yapılan keklikler, Keskin İlçesi Aşağışeyh Mahallesi yakınlarında düzenlenen etkinlikle katılımcılar tarafından doğaya salındı. Etkinlik sırasında 30 adet beç tavuğu da Aşağışeyh Mahallesi sakinlerine dağıtıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, "Kırıkkale hinterlandındaki hububatlarımızın kalitesizliği özellikle süne ile mücadelenin eksik olmasından dolayı idi. Bakanımız sağ olsun 500 keklik bize söz verdi. Biz de bugün benim kendi köyüm olan Keskin Aşağışeyh köyünde 500 kekliği doğaya salıverdik. Aslında biz bunu salıverirken de maalesef insanoğlunun verdiği tahribatı önlemek, onun önüne geçebilmek adına, ekolojik dengeyi tekrar eski haline getirebilmek adına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüzle beraber sağ olsun bir aya yakındır, çok gayret etti. Buradaki sulak arazileri, ağaçlıklı yerleri de tespit etti. Muhtarlarımıza da buradan tekrar söylüyorum, burada bu etkinliği yaparken bir taraftan da avcılarla da mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Seneye boyunca doğaya 2500 keklik bıraktık"

Son bırakılan 500 keklik ile bu sene Kırıkkale'de toplam 2 bin 500 kekliği doğaya bıraktıklarını dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Neslihan Akdemir, "Müdürlük olarak keklik gibi kuşların doğaya tekrar salınmasını sağlamaktayız. Buradaki temel amacımız ekolojik dengeyi sağlamak, doğadan aldığımızı geri vermek, bunun dışında tarım zararlılarıyla mücadele etmek içinde keklik üretiminde bulunuyoruz. Üretim istasyonlarımız var, Türkiye genelinde 300 bine yakına keklik üretiliyor ve 81 ilimize dağıtılıyor. Biz Kırıkkale'de 2012 yılından bu yana keklik bırakma sayısında 12 bin 700 rakamına ulaştık. Önemli olan bırakmak değil korumak inşallah insanlarımız, köylümüz, halkımız korumamıza yardımcı olurlar" şeklinde konuştu.