Kırıkkale'de boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Kırıkkale'de boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Kültür Sanat

Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynağı sırada kedisinin bahçedeki su kuyusuna düştüğünü fark eden 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu, olayı ailesine söyledi.

Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan aile, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkartarak Furkan'a teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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