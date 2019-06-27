Kırıkkale'de bölgesel AFAD tatbikatı

Kırıkkale'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgesel tatbikat düzenlendi.

AFAD Kırıkkale İl Müdürlüğünce, Ankara İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, afet ve acil durumlarda görevlilerin karar verme ve koordinasyon unsurlarının test edilmesi amacıyla dün masa başı tatbikatı gerçekleştirilmişti.

Büyük Şehir Parkı'nda bulunan eski MKEK Misafirhanesinde, bugün Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bolu, Çankırı ekipleri ve diğer paydaşların katılımıyla 23 araç ve 180 personelle 10 farklı noktada saha tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, ilk olarak itfaiye ve AFAD ekipleri binada çıkan yangına müdahale etti. Daha sonra "Paşa" isimli arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı aramada, AFAD ekiplerince binada kurtarma operasyonu düzenlendi.

Ekipler, yangın sırasında binada bulunan yaralıları kısa sürede olay yerinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Daha sonra senaryo gereği deprem sırasında göçük altında kalan ve yaşamını yitiren bir vatandaş, bulunduğu yerden çıkartıldı.

Tatbikatı ilgiyle izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışlayarak destek verdi.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın deprem anında veya büyük afetlerde anında müdahale etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

İnsanların çaresizlik içerisinde bir an önce devletin ya da ilgili kuruluşların kendilerine hemen el uzatmasını ve yardım etmesini istediklerini ifade eden Sezer, "Çünkü insanlar en değerli varlıklarını, ailesini depremde veya afette kaybetme durumunda. O çaresizlikle birlikte yardım eli istiyor. Dolayısıyla deprem ve büyük afetlerle ilgili olarak mantalitemizi 2009 yılında AFAD Başkanlığının kurulmasıyla tamamen değiştirdik. Önceden kriz yönetimi mantığıyla hareket ederken, şimdi bütünleşik bir şekilde deprem, afet öncesi, anı ve sonrasında iyileştirmeyi de kapsayacak şekilde bir yönetim tarzını benimsemiş durumdayız." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da herhangi bir afet veya acil durum halinde Türkiye Afet Müdahale Planı gereği görevi bulunan kamu kurum ve kuruluşların, yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerinin yeterliliğinin, müdahale ve hareket kabiliyetlerinin test edilmesi ve eksikliklerinin tespiti amacıyla bölgesel tatbikat düzenlendiğini dile getirdi.

İlk gün masa başı tatbikatının gerçekleştirildiğini aktaran Coşkun, bugünkü saha tatbikatı ile de Kırıkkale afet müdahale planının uygulanabilirliğinin test edildiğini aktardı.

Tatbikatın kapanış programına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA