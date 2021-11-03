Kırıkkale'de bir şüpheli bankada sahte çeki bozdurmak isterken yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de bir şüpheli bankada sahte çeki bozdurmak isterken yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de bir şüpheli bankada sahte çeki bozdurmak isterken yakalandı

Kırıkkale'de banka görevlisinin dikkati 65 bin liralık sahte çeki bozdurmaya çalışan şüpheliyi yakalattı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de banka görevlisinin dikkati 65 bin liralık sahte çeki bozdurmaya çalışan şüpheliyi yakalattı.

Cumhuriyet caddesinde bulunan özel bir bankanın şubesine gelen C.G, 65 bin lira değerinde görünen çeki bozdurmak istedi.

Bir süre sonra çekin sahte olduğunu anlayan görevli, durumu banka yöneticilerine bildirdi.

İhbar üzerine bankaya gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de bir şüpheli bankada sahte çeki bozdurmak isterken yakalandı

Kırıkkale'de bir şüpheli bankada sahte çeki bozdurmak isterken yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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