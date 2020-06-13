Kırıkkale'de bir mahallede "gaz kokusu" paniği Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Yenimahalle sakinleri, gaz kokusu nedeniyle evlerini tahliye ederek sokak ve caddelere çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve KIRGAZ ekipleri sevk edildi.

İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucunda sızıntı veya gaz kaçağının olmadığını belirledi. Bu sırada kokudan rahatsızlanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kokunun mahalleden geçen bir LPG tankerinden kaynaklandığını tahmin eden ekipler, aracın bulunması çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kokuyu hissedince dışarı çıktık. Mahallelinin hepsi ayakta şu anda. AFAD'ı aradık, ekiplerinin gezdiğini söylediler. Polis de geziyormuş. Şu anda herkes kokuyu alıyor. Evin içerisine daha yoğun geliyor." diye konuştu.

Nail Aldemir de "Koku gaz kokusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisi aradık. Ekiplerin incelemesinde bir şey çıkmadı ama şu anda koku var." dedi.

Kaynak: AA