Kırıkkale'de bir mahalle karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
22.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:29
Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Ömerli Mahallesi karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış olmaması için yolu barikatlarla kapattı.
Köyde devriye gezen jandarma, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Köylülerin ihtiyaçları, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.
Kaynak: AA