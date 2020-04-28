Kırıkkale'de bir köyde uygulanan karantina sona erdi
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
28.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:24
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünde 8 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın bugün sona erdiği belirtildi.
Kaynak: AA