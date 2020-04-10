Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
10.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:40
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Keskin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararıyla 11 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü de 8 Nisan tarihinde karantina altına alınmıştı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA