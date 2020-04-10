Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:40
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Keskin İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Dağsolaklısı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Lütfen evde kalalım. Tehlikeye atacağımız canları düşünelim." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA