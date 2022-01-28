Kırıkkale'de bir kişiyi 510 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kendisini başkomiser olarak tanıttığı vatandaşın "FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti" diyerek 510 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, G.T'yi telefonla arayan ve kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişinin, "FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti" bahanesiyle banka hesaplarına 510 bin lira para aktartıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen E.K, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaldığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen E.K, hakimlikçe tutuklandı.