Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ş. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.B'nin dün Sanayi Mahallesi Tır Yolu kenarında boş arazide göğsü ile gövdesinden tabanca ve kesici aletle yaralanarak öldürülmüş bulunmasının ardından F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Şevval Sam Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:45:30. #1.14#

title