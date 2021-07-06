Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ş. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
E.B'nin dün Sanayi Mahallesi Tır Yolu kenarında boş arazide göğsü ile gövdesinden tabanca ve kesici aletle yaralanarak öldürülmüş bulunmasının ardından F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen