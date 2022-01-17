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KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan F.C'den (38) iki gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi.

Evin penceresinden baktıklarında F.C'yi hareketsiz gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, cesedin yanında uyuşturucu kullanımında kullanılan bazı malzemeler bulundu.

F.C'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi evinde ölü bulundu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Kırıkkale, Güncel, Haber

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