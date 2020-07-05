Kırıkkale'de bir kişi eski damadı tarafından silahla yaralandı Kırıkkale'de bir kişi eski damadı tarafından silahla yaralandı.

Kırıkkale'de bir kişi eski damadı tarafından silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'taki evinde D.B. (66) ile eski damadı M.S. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.S. D.B'yi silahla yaraladı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan D.B'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA