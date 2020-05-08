Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
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Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü

Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
08.05.2020 05:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 05:07

Kırıkkale'de 33 yaşındaki bir kadın, 3. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmesi sonucu bacakları kırıldı.

Kırıkkale'de 33 yaşındaki bir kadın, 3. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmesi sonucu bacakları kırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Çalılöz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya B. (33), 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının bacaklarında kırık olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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