Kırıkkale'de bir imam sokağa çıkamayan vatandaşın arılarının bakımı yaptı Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde imam hatib Rasim Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın oğul veren arılarının bakımı yaptı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde imam hatib Rasim Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın oğul veren arılarının bakımı yaptı.

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde yaşayan İsa Teke, Yeşilvadi Cami imamı Kara'dan, oğul veren arılarının kovanını değiştirmesi için yardım istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı olarak mahallelinin diğer ihtiyaçlarını da karşılayan Kara, vatandaşın yardım talebini yerine getirdi.

Kara, arıcılık konusunda bilgisi olduğunu ve koruyucu tulum giyerek vatandaşın arılarının bakımını yaparak başka kovana aktardığını söyledi.

İhtiyacı olan vatandaşlara yardım etmenin görevleri olduğunu dile getiren Kara, Vefa Sosyal Destek Grubu olarak da vatandaşların yardım taleplerini her daim yerine getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA