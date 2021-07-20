KIRIKKALE - Balkondaki piknik tüpü patladı

Kırıkkale'de bir apartman dairesinin balkonunda piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar oluştu.

Kırıkkale'de bir apartman dairesinin balkonunda piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gürler Mahallesi 644 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonunda piknik tüpü patladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasar oluşan evde patlama esnasında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ev sahibi Ömer Avan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek misafirliğe gittiklerini ve patlamanın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut da yangının tüp patlaması sonrası gerçekleştiğinin anlaşıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik