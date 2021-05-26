Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
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Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu

Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin bahçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen çocuk figürlü lahit bulundu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin bahçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen çocuk figürlü lahit bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bahşılı ilçesinde bir ikametin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lahit olduğu bilgisine ulaştı.

Gerçekleştirilen operasyonda S.U. isimli şahsın ikametinin bahçesinde yan yatmış şekilde üzerinde çocuk figürü bulunan lahit olduğu görüldü. Roma dönemine ait bebek mezar taşı olduğu değerlendirilen lahit, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.U. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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