KIRIKKALE - Bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu baba ve oğlu yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de müstakil evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 630. Sokak'taki bir müstakil evde tüpten sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde Kovid-19 karantinasında oldukları öğrenilen baba Harun ile oğlu Eren Toksoy yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin duvarlarının bir kısmı yıkıldı.