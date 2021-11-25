Kırıkkale'de binlerce makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında M.P'ye ait iş yerinde arama yapıldı. KOM polisi, 3 bin 840'ı doldurulmuş 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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