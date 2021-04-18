KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI
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KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, husumetli S.A. ile O.Ç.'nin kavgasına akrabaları da karıştı.

KIRIKKALE'de, husumetli S.A. ile O.Ç.'nin kavgasına akrabaları da karıştı. Emniyet önündeki kavgada tarafları ayırmaya çalışan polis memuru ve bekçi ile gruplardan bir kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sularında Cumhuriyet Meydanı İl Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan polis merkezi önünde meydana geldi. S.A. aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası O.Ç. ile şikayet için geldiği polis merkezi önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ikilinin akrabaları da kavgaya karıştı. Bıçaklı kavgaya, polis merkezinde bulunan görevli polis ve bekçiler müdahale etti. Kavgada S.A. bıçakla, O.Ç. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis memuru Ayetullah Kızılarslan sırtından, bekçi Ekrem Dinç de elinden bıçakla yaralandı. Polis Kızılarslan, meslektaşları tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı 3 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan S.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI
KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI
KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI
KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI
KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA; POLİS VE BEKÇİ İLE 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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