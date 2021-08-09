Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi 635'inci Sokak'ta, N.Y.Ö. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.Y.Ö. ve M.K, üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik