Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

21.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:57
Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu önünde Metehan Ç. (28) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Pamuk, daha sonra arkadaşları Emre A. (26) ve Cahit A. (22) ile aynı yere gelerek Metehan Ç. ile kavga etti.

Çıkan kavgada, Pamuk ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kolundan hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan Emre A. ile Metehan Ç. ve Cahit A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metehan Ç. tutuklandı, Emre A. ile Cahit A. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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