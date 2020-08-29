Kırıkkale'de "Beyaz Bayraklı" okul oranı yüzde 88
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Kırıkkale'de "Beyaz Bayraklı" okul oranı yüzde 88

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların "Beyaz Bayrak" alma oranının yüzde 88 olduğu bildirildi.

29.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:51

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların "Beyaz Bayrak" alma oranının yüzde 88 olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak Projesi" protokolü kapsamında "Beyaz Bayrak" alacak okulları tespit etmek üzere İl Denetim Komisyonu oluşturuldu.

Denetim neticesinde Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların "Beyaz Bayrak" alma oranı yüzde 88'e ulaşırken son olarak Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 19 okuldan 12 tanesi "Beyaz Bayrak" almaya hak kazandı.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu ön hazırlıklar çerçevesinde 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacağını anımsattı.

"Biz Kırıkkale olarak öğretmenlerimizle şu an okullarımızda bu sürece hazırız" diyen Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir hijyen kılavuzu yayınladı. Bu kılavuz olabildiğince ayrıntılı. Okul bahçesinden başlayarak, servis araçlarını, tüm sınıfları, ibadethaneleri ve her yeri kapsıyor. Bu kılavuz çerçevesinde biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale özelinde ayrıntılı bir hazırlık yaptık. Tüm okullarımızda dezenfektan işlemleri yapıldı. Bu salgından dolayı haklı olarak korkarak çocuğunu sokağa bile bırakmayan aileler olabilir. Ancak bizler diyoruz ki okul sokaktan her zaman daha güvenlidir. Velilerimiz yüz yüze eğitim kararı verildiğinde çocuklarını okullarımıza rahatlıkla gönderebilirler."

Kırıkkale'de 'Beyaz Bayraklı' okul oranı yüzde 88

Kaynak: AA

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