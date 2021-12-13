Kırıkkale'de besi çiftliğine kaçak tütün operasyonu

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde besi çiftliğine yapılan operasyonda kaçak tütün, boş makaron ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. Çiftliğin sahibi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin ilçesinde U.O.'ya (32) ait besi çiftliğinde kaçak sigara imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Çiftliğe yapılan operasyonda 13 bin bandrolsüz boş makaron, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 350 adet şeffaf poşet, elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, manuel sigara sarma makinesi, makaron yuvası, 3 adet kesilmiş bandrol, 2 adet sarma makinesine ait ince ve kalın sigara sarma aparatı, 220 dal doldurulmuş makaron ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan U.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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