Kırıkkale'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşıları yapılıyor
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Kırıkkale'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşıları yapılıyor

Kırıkkale'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşıları yapılıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde kurulan aşı noktasında çalışanların aşılanmasına başlandığını belirtti.

Tüm çalışanların aşıya ulaşımlarının kolaylaşmasını amaçladıklarını aktaran Saygılı, "Çalışanlarımızın aşılanmaya gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Aşılanan kitlenin çoğalması ve toplumsal bağışıklığın gelişmesi ile daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile fedakar sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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