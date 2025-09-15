Kırıkkale'de Belediye Başkanı Cinayeti Davasında Son Gelişmeler

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4 Kasım 2024'te meydana gelen olayla ilgili Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı. Savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık, tahliyesini istedi. Maktul Mikayil Çelikkol'un kardeşi Döndü Çelikkol ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluğunun devamına, olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşmanın 3 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında Belediye Başkanı Şen'e yönelik "kişiyi kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, koruma Mikayil Çelikkol'u öldürmekten müebbet ve 2 kişiyi yaralamaktan 9 ila 15 yıl hapis cezası talep edildiği öğrenildi. - KIRIKKALE