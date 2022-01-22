Kırıkkale'de beklenen kar yağışı başladı Kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de günlerdir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren başladı.

Kırıkkale'de beklenen kar yağışı başladı

Kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de günlerdir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren başladı. Ekili olan yağış sebebiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, Kırıkkale'de sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda trafik kazaları da meydana geldi. Tuna Caddesindeki rampada hafif ticari araç ile otomobili çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kafasından yara alan B.V. isimli şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sabah saatlerinde işine veya evine giden vatandaşlar beyaza bürünen yolda yürümekte zorluk çekti.

Kırıkkale Valiliği ise vatandaşların buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.