Kırıkkale'de bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı

Kırıkkale Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın Kırıkkale'de başladığını bildirdi.

Ağırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için başlatılan proje kapsamındaki pilot illerden biri olan Kırıkkale'de uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulamadan 22 vatandaşın yararlandığını vurgulayan Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Yeni uygulama pilot il kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlamış olup bugüne kadar 22 vatandaşımıza bu hizmet verilmiştir. Uygulama ile hastanede doğum sonrası 5 gün içerisinde başvuru yapan aileler, bebeklerinin isimlerini belirledikleri takdirde ailesinin beyanı doğrultusunda sağlık tesisimizde kimlik belgesi işlemleri tamamlanarak elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine ulaştırılıyor. Böylece vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak beyan ettikleri adrese teslimi sağlanmaktadır. Uygulama ile vatandaşlarımızın hem kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması amaçlanmakta hem de hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-doğum sistemi ile kayıt altına alınmakta ve doğum raporu oluşturulup mükerrer rapor yazımları ortadan kalkarak usulsüz raporların önüne geçilmektedir."

Kaynak: AA