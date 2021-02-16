Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarında
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Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarında

16.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:18
Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ocak ayında KGYS kameralarınca kaydedilen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin görüntülerde, aniden yola çıkan otomobille kamyonetin çarpışması yer alıyor.

Kayıtlarda bir başka kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı da görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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