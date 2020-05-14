Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
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Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Kırıkkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kentteki belirli alanlarda vatandaşların maskesiz olarak bulunmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
14.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:32

Kırıkkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kentteki belirli alanlarda vatandaşların maskesiz olarak bulunmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca berber, kuaför ve güzellik salonlarında da gün gün liste tutulacak.

Toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında üyelerin de katılımı toplandı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, Kırıkkale'de yoğun olarak kullanılan alanlarda maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken berber, kuaför ve güzellik salonlarına ise olası bir duruma karşı kayıt defteri zorunluluğu getirildi.

"Vatandaşların ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maskesiz bulunmasına müsaade edilmeyecek"

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esastır. Daha önce İl Hıfzıssıhha Kararlarında belirtilen yerlere ek olarak 15.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz Cumhuriyet Meydanı başlangıcı olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesinin kesişimine kadar, Belediye Caddesi boyunca, Belediye Caddesi ile Barbaros Hayrettin Caddesinin kesişiminden başlayarak Barbaros Hayrettin Caddesinin Menderes Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu noktadan itibaren Menderes Caddesi boyunca Kırıkkale/Kırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketinin bulunduğu kavşağa kadar, ayrıca İsmet İnönü Caddesi boyunca, Millet Bulvarının İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği noktadan itibaren Hürriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Hürriyet Caddesinin ise tekrar Zafer Caddesi ile kesiştiği nokta içerisinde kalan alan ve bahse konu caddelerin ilgili alanlarında vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz olarak bulunmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına müsaade edilmemesine karar verildi" denildi.

"Filyasyon çalışması için gün gün liste yapılması kararlaştırıldı"

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı tutulan ve hafta başından itibaren hizmet vermeyi sürdüren berber, kuaför ve güzellik salonlarında da kayıt defteri tutulmasının kararlaştırıldığının belirtildiği açıklamada, "07.05.2020 tarih ve 2020/19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 11.05.2020 tarihinden itibaren berberler, güzellik salonu/merkezi, kuaförler gibi iş yerlerinin faaliyetlerine izin verilmiştir. İzin verilen bu işyerlerine gelen müşterilerde veya çalışanlarda Covid-19 pozitif tespit edilmesi halinde gerekli filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için hizmet alan müşterinin gün gün isim, soy isim ve iletişim bilgilerinin alınarak liste halinde muhafaza edilmesine, bu bilgilere ihtiyaç duyulması ve Resmi kurumlarca talep etmesi durumunda bu bilgilerin verilmesine karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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