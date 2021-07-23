Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın son gününde, Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde, Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğunun ardından ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları bayram tatili öncesi geçici olarak kapattı.

Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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