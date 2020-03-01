Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu
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Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkaleliler tek yürek oldu.

01.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:34
Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu

'nin kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkaleliler tek yürek oldu.


Kırıkkale halkı, İdlib'de rejim güçlerince yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler için Türk bayrağı açtı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanan bir grup vatandaş, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra "şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek sloganlar attı. Buradaki programın ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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