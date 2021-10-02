Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.E.K. idaresindeki 03 VA 315 plakalı otomobil, Osmangazi mahallesi Çevrealtı caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B, S.U, N.K, U.C.G. ve E.K, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Ezgi Mola Özge Özder
Spor Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Aziz Sancar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:53:51. #1.12#