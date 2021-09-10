Kırıkkale'de baraj gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı - Haberler
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Kırıkkale'de baraj gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de baraj gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 100 bin pulla sazan yavrusu baraj gölüne bırakıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 100 bin pulla sazan yavrusu baraj gölüne bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlattığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında il müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Sulakyurt Barajı gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Balıklandırma çalışmalarına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Balıklandırma çalışmalarımız, su ürünleri mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için önemli adımlardan birini oluşturuyor. Ancak bu çalışmanın belirlenen hedefe ulaşması için hepimize sorumluluklar düşüyor. Avlanma yasaklarına uyulması, kaçak avcılık ile karşılaşılması halinde ilgili birimlere ihbarda bulunulması geleceğimiz için hepimizin sorumluluğudur. Ekiplerimiz hem balıklandırma çalışmalarına hem de denetim ile koruma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranarak çalışmalarımıza destek olmalarını bekliyoruz."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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