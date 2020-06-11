Kırıkkale'de, banka çalışanında koronavirüs tespit edildi KIRIKKALE'de, bir banka çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, banka şubesinin faaliyetine ara verildi.

KIRIKKALE'de, bir banka çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, banka şubesinin faaliyetine ara verildi.

Kent merkezinde bulunan bir bankada görevli ismi açıklanmayan çalışanın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumun öğrenilmesi üzerine, bugün bankanın faaliyetlerine ara verildi ve çalışanlar evlerine gönderildi. Bankanın 2 günlüğüne kapalı kalacağı belirtilirken, tüm banka çalışanları da koronavirüs testine tabi tutulacak. Öte yandan, testi pozitif çıkan personele virüsün annesinden bulaştığı ve diğer aile üylerinin de gözlem altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA