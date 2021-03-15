Kırıkkale'de balya makinesine sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sıkıştığı balya makinesinden itfaiye ekiplerinin kurtardığı köpek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Avni Güldüren, Emirler Mahallesi Gücen mevkisinde kendisine ait balya makinesine bir köpeğin sıkıştığını fark etti.

Köpeği çıkaramayan Güldüren, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, kafası ve ön bacakları makineye sıkışan köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Bacaklarından yaralandığı belirlenen köpek, tedavi için Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen