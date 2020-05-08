Kırıkkale'de balkodan düşen kadın yaralandı
08.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:14
Kırıkkale'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Kırıkkale'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.B. (33), Çalılıöz Mahallesi'nde 3. kattaki evinin balkonuna çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA