Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükceceli köyündeki bir bağ evinden 2019 yılında çapa makinesi çalınması olayının şüphelinin S.B. (23) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen