Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

24.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:32
Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükceceli köyündeki bir bağ evinden 2019 yılında çapa makinesi çalınması olayının şüphelinin S.B. (23) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:32:33. #1.16#
title