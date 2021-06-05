Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hacer K. (52) bacağına kene yapıştığını fark etti. Bacağındaki keneyi çıkartan kadın, ailesiyle Delice Devlet Hastanesine başvurdu.

Daha sonra kan tahlili yapılması için ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Hacer K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Oğuzhan Koç Burak Sergen
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 01:27:37. #1.16#

title