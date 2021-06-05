Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hacer K. (52) bacağına kene yapıştığını fark etti. Bacağındaki keneyi çıkartan kadın, ailesiyle Delice Devlet Hastanesine başvurdu.

Daha sonra kan tahlili yapılması için ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Hacer K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen