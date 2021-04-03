Kırıkkale'de babasının bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de babasının bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de babasının bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde babasına ait bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde babasına ait bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İzzettin köyünde H.O'ya ait bağ evinden 3 demir kapı ve pencere korkuluklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, H.O'nun oğlu V.O'un olay günü aracıyla köye gelerek bir süre kaldıktan sonra Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne gittiği tespit edildi.

V.O'yu takibe alan ekipler, şüphelinin babasına ait demir kapı ve pencere korkuluklarını sanayi sitesine getirerek hurdacıya sattığını belirledi.

Gözaltına alınan V.O. ile hurdacı G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Cahit Özkan Özlem Zengin
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de babasının bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:03:47. #1.15#
title