Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan dini nikahlı eşi G.T.Ş'yi bıçakla yaralayan İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İ.B, dün, Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan imam nikahlı eşi G.T.Ş'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaçan şüpheli ise Çalılıöz Mahallesi'nde suç aletiyle yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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